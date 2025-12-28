15 (28) грудня 1913 року у Миколаєві було відкрито природничо-історичний музей, основу якого склала колекція Е. П. Францова.

Відтоді музей пройшов складний і насичений шлях: змінювалися локації, формувалися нові експозиції, розширювалися фонди, але незмінною залишалася його головна місія — зберігати та досліджувати історію нашого краю.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Миколаївського обласного краєзнавчого музею, передає Інше ТВ.

«Сьогодні це Миколаївський обласний краєзнавчий музей — велика музейна родина, що об’єднує шість установ: Миколаївський обласний краєзнавчий музей, музей суднобудування та флоту, Миколаївський військово-історичний музей, Первомайський краєзнавчий музей, Очаківський військово-історичний музей та музей у Кримці.

Наш музей — це не лише експонати, а й безліч несподіваних фактів:

Вода завжди була великою цінністю для Миколаєва, і це відображено навіть у музейному просторі: загальна довжина водопровідних і каналізаційних труб у музеї становить 658,3 метра — приблизно як два міські квартали. Серед них — труби ольвійського водопроводу віком понад дві тисячі років, елементи самопливного міського водогону 1820–1827 років та труби миколаївської каналізації 1950-х років.

Офіційно в музеї налічується 41 дзеркало. Найбільше, завдовжки 2,5 метра, зустрічає гостей у фойє. Є серед них і дзеркала з Ольвії, яким понад 2000 років, і зразки другої половини ХІХ — середини ХХ століття.

У музейних залах та службових приміщеннях — 252 стільці: від стільця директора й стільців для відвідувачів до стільця з міської управи, плетеного з лози, а також класичного віденського стільця з букової деревини.

137 дверей — дубові, скляні, броньовані, витончені з кованими ґратами та скляними віконцями ХІХ століття — щодня відкривають шлях у минуле. Кожні двері мають замок, і замків у музеї навіть більше, ніж дверей: від сучасних кодових до автентичних зразків ХІХ століття.

У 196 шафах зберігаються музейні скарби, а деякі з них самі є унікальними експонатами: німецька платтяна шафа, різьблені буфети, горки для зберігання посуду.

Найчисельнішу групу музейних предметів становлять книги — майже 20 тисяч примірників. Найменша з них має висоту лише 5 см, а найбільша, металева, свого часу прикрашала пам’ятник адміралу Грейгу. Особлива гордість музею — 130 книг, написаних нашими співробітниками. Якщо скласти їх одну на одну, їхня висота буде вдвічі більшою за висоту музейної будівлі.

Ось такий незвичний і, на наш погляд, цікавий екскурс ми провели для вас нашим музеєм.

Сьогодні Миколаївському обласному краєзнавчому музею — 112 років. І ми пишаємося тим, що є маленькою частиною великої історії великого музею», – мовиться в дописі співробітників музею.

