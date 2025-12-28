Кабінет Міністрів затвердив оновлений Державний стандарт початкової освіти. Відповідно до нього учні й учениці перших класів розпочнуть навчання з 1 вересня 2028 року. Водночас стандарт уже зараз стане основою для розроблення нової Типової освітньої програми, модельних навчальних програм і підручників.

Про це повідомило Міністерства освіти і науки, передає Інше ТВ.

Попередній стандарт початкової освіти було ухвалено у 2018 році. Його оновлення — це плановий процес, передбачений законодавством, який дає змогу актуалізувати зміст освіти відповідно до сучасних підходів.

«Оновлений стандарт продовжує реформу Нової української школи та узгоджується з комплексною політикою «Освіта для життя», визначаючи сучасні підходи до організації навчання. До роботи були залучені фахівці галузі та провідні експерти, зокрема досвідчені вчителі-практики.

Окрему увагу надано узгодженню стандарту з іншими рівнями шкільної освіти. Як наслідок — упроваджено низку оновлень. Зупинимося на ключових із них», – заявили у МОН.

Оновлена структура результатів навчання

Одне з ключових оновлень — зміни в структурі результатів навчання. В оновленому стандарті, окрім загальних і конкретних результатів навчання, визначено орієнтири для оцінювання. Вони лягають в основу створення модельних навчальних програм і підручників та показують, як вимоги стандарту перевіряються на практиці. Водночас перелік освітніх галузей не змінюється, адже він є наскрізним для всіх стандартів освіти. Така структура допомагає вчителю краще бачити поступ дитини й забезпечує послідовність навчання. Завдяки такій структурі початкова та базова школа працюватимуть більш злагоджено.

Підтримка дітей та безпечне освітнє середовище

Стандарт посилює увагу до безпеки, добробуту та вікових особливостей молодших школярів. Це відображено в описах ключових компетентностей і наскрізних умінь, зокрема тих, що стосуються безпечної поведінки, взаємодії з іншими та врахування індивідуального темпу навчання дітей. Документ враховує, що молодші школярі сьогодні стикаються зі стресом, тривожністю та втратами, тож школа має бути простором підтримки. Це дає орієнтири для організації освітнього процесу з урахуванням добробуту та безпеки дітей.

«Оновлюючи стандарт, ми виходили з того, як сьогодні навчаються діти, з якими викликами зіштовхуються школи й вчителі та яку підтримку потребує дитина на початку навчального шляху. Початкова школа має давати відчуття безпеки й послідовності та створювати умови для розвитку кожної дитини у власному темпі», — зазначає координаторка розроблення змісту освіти в Офісі впровадження НУШ при МОН Катерина Молодик.

Посилення інклюзії та підтримки учнів з ООП

В оновленому стандарті уточнено підходи до індивідуалізації навчання та організації освітнього процесу для учнів з різними освітніми потребами. Це означає, що школа має створювати безпечне й доступне освітнє середовище для кожної дитини. Зокрема, передбачено можливість корекційно-розвиткової підтримки для тих учнів, які цього потребують. Також враховано мовно-культурне та психофізичне різноманіття учнів, зокрема дітей, які навчаються мовами корінних народів і національних меншин або жестовою мовою.

Узгодження стандарту з базовою середньою освітою

Оновлений стандарт узгоджено зі стандартом базової середньої освіти, що сприяє більш комфортному переходу з початкової школи до 5 класу. Це допомагає чітко визначити, яких умінь мають набути діти в початковій школі та з яким рівнем підготовки вони продовжують навчання далі.

Врахування цифрової реальності

Новий стандарт враховує те, що значна частина життя дітей сьогодні відбувається у цифровому середовищі. Тому в документі з’явилися чіткі вимоги до роботи з даними, інформаційної безпеки, онлайн-взаємодії та критичного ставлення до інформації. Окрему увагу надано інформатичній освітній галузі, зокрема через оновлення Базового навчального плану та виокремлення відповідних годин.

Новий стандарт продовжує логіку НУШ, розвиваючи її в напрямі, який відповідає реаліям сьогодення. Компетентнісний підхід, діяльнісне навчання, інклюзивність, увага до унікальності кожної дитини та академічна автономія школи — ці принципи продовжують визначати, якою має бути сучасна початкова освіта. Оновлений стандарт допомагає школам орієнтуватися в нових умовах і підтримувати дітей з різним досвідом, навчальними потребами та темпом розвитку.

