Президент Зеленський повідомив про засідання Ставки, на якому обговорювалися дронові питання.

-Провів Ставку. Сфокусовано на всіх питаннях щодо дронів – про протидію російським ударам «шахедів», нашу «Лінію дронів», наші дипстрайки.

Перш за все фіксуємо, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію сусідньої Білорусі. Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з «Орєшніком», тепер – з допомогою «шахедам». Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій.

За даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках. Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди» на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді.

Друге: ми детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів. Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів.

Третє: на наступну Ставку доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до нашої стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.

