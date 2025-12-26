Шість державних і приватних банків створюють консорціум та підписують угоду про надання кредиту на 21,5 млрд грн строком на три роки для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Це найбільша в історії фінансового ринку України кредитна консорціумна угода, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Банківський сектор об’єднується для підтримки українських зброярів. Це результат роботи, яка тривала понад чотири місяці – переговори Міністерства оборони з Національним банком та комерційними банками щодо створення дієвого механізму кредитування оборонно-промислового комплексу», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, це та аналогічні рішення відкривають для оборонної індустрії можливості масштабування та модернізації виробництва. А головне – дозволяють швидше забезпечувати Українське військо необхідним озброєнням.

«Держава вже підтримує українських виробників пільговими кредитами. За неповний 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 млрд грн. Також ми дозволили виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції. У 2026 році можливостей для українського ОПК ставатиме ще більше», – підкреслив Міністр оборони.

Він подякував учасникам консорціуму за солідарність і відповідальну позицію.

