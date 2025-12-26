На Дніпропетровщині, у Жовтих Водах та Шахтарську, викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Рідні платили від 6000 грн на місяць з надією, що їхні близькі отримують належне лікування і проходять реабілітацію від залежностей різних видів. Але, як виявилось, про медицину там не йшлося, – ці центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги – жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику.
287 чоловіків і жінок фактично були в’язнями. Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей. Підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи.
Аби продовжувати отримувати гроші за “лікування” людей утримували силою – в них відібрали документи.
Власне, під час обшуків слідчі вилучили:
— паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки;
— банківські картки;
— чорнові записи;
— 180 телефонів та комп’ютерів;
— зброю;
— готівку.
Вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводилися у «зелених кімнатах» разом із психологами.
Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за ч.2 ст. 146 КК України: очільникам громадської організації, серед яких – керівник «реабілітаційних» центрів, а також наглядачам. Дехто з них – раніше судимий: за 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 КК України.
Те, що ми побачили – це не допомога. Це полон. Всі причетні будуть відповідати за законом.
Досудове розслідування триває.
Працюємо далі.