На Дніпропетровщині, у Жовтих Водах та Шахтарську, викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Рідні платили від 6000 грн на місяць з надією, що їхні близькі отримують належне лікування і проходять реабілітацію від залежностей різних видів. Але, як виявилось, про медицину там не йшлося, – ці центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги – жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику.

287 чоловіків і жінок фактично були в’язнями. Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей. Підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи.

Аби продовжувати отримувати гроші за “лікування” людей утримували силою – в них відібрали документи.

Власне, під час обшуків слідчі вилучили:

— паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки;

— банківські картки;

— чорнові записи;

— 180 телефонів та комп’ютерів;

— зброю;

— готівку.

Вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводилися у «зелених кімнатах» разом із психологами.

Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за ч.2 ст. 146 КК України: очільникам громадської організації, серед яких – керівник «реабілітаційних» центрів, а також наглядачам. Дехто з них – раніше судимий: за 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 КК України.

Те, що ми побачили – це не допомога. Це полон. Всі причетні будуть відповідати за законом.

Досудове розслідування триває.

Працюємо далі.