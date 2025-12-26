Польські вчені розробили електромагнітну систему, здатну майже миттєво вивести з ладу ворожі дрони. На думку дослідників, це прорив, який може змінити спосіб захисту критичної інфраструктури та важливих об’єктів.

Про це повідомляє Kyiv Post.

У Польщі створили «невидимий щит» проти БпЛА

На відміну від традиційних засобів протидії дронам, таких як вогнепальна зброя або дрони-перехоплювачі, система STRATUS, створена командою Гданьського технологічного університету, використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів безпілотних літальних апаратів, не спричиняючи фізичного вибуху.

Вчені стверджують, що це робить систему особливо придатною для використання поблизу критичної інфраструктури, такої як аеропорти, електростанції, порти, а також під час публічних заходів, де традиційні методи можуть становити додатковий ризик.

Серцевиною системи є сучасний електромагнітний ефектор, здатний генерувати надзвичайно сильні вузько спрямовані імпульси.

За словами розробників, головним інженерним викликом було не створення самого імпульсу, а контроль над екстремальними напругами та щільністю потужності, що супроводжують його, при цьому забезпечуючи безпечну роботу.

Вони називають систему «невидимим щитом», оскільки вона не збиває дрони, а виводить їх з ладу електронним способом.

Технологія була успішно випробувана в лабораторних і контрольованих умовах, але ще не введена в експлуатацію.

На фінансування проєкту STRATUS польський Національний центр досліджень і розвитку, який фінансує інноваційні проєкти в країні, виділив понад 21 мільйон злотих (5 мільйонів євро).