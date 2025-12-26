Останніми днями в Україні фіксуються атаки на залізничну інфраструктуру, і такі атаки будуть тільки масштабуватися.
Про це заявив відомий український військовий експерт, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).
-Два дні тому шахед атакували поїзд, а потім атакували ремонтну бригаду, позавчора шахеди атакували жд міст, вчора вночі локомотивне депо.
Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель. Завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки будуть продовжуватися.
Хоч шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь.
1. Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках, треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку.
2. Треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління шахедами з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.
3. До моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику, – написав він.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські оператори “Шахедів” використовують територію білорусі.
“Проблема в тому, що вони бачать наші рубежі дронів-перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі, і технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі — на наступну Ставку будуть відповіді”.