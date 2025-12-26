Останніми днями в Україні фіксуються атаки на залізничну інфраструктуру, і такі атаки будуть тільки масштабуватися.

Про це заявив відомий український військовий експерт, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

-Два дні тому шахед атакували поїзд, а потім атакували ремонтну бригаду, позавчора шахеди атакували жд міст, вчора вночі локомотивне депо.

Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель. Завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки будуть продовжуватися.

Хоч шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь.

1. Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках, треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку.

2. Треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління шахедами з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.

3. До моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику, – написав він.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські оператори “Шахедів” використовують територію білорусі.

“Проблема в тому, що вони бачать наші рубежі дронів-перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі, і технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі — на наступну Ставку будуть відповіді”.