У Миколаївській області відновлено 259 км доріг державного значення, забезпечено проїзд близько 1 тис.км доріг місцевого значення.

Про це під час публічного звіту за 5 років роботи поінформував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

Він додав, що силами Миколаївської ОВА, Служби відновлення, Державної спеціальної служби транспорту та UNITED24 було відновлено 26 мостів.

Щодо фінансування відновлення, то тут левова частка надежить державному фінансуванню – 11,3 млрд.грн. Фінансування доріг місцевого значення склало 2,3 млрд.грн.

