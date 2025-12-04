Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє спрямувати додаткові 116 мільйонів доларів США грантових коштів на відновлення критичної інфраструктури теплопостачання у прифронтових регіонах та забезпечення сталого проходження зимового періоду. Йдеться про другий етап спільного зі Світовим банком проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів».

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Нове обладнання для відновлення та захисту критичної інфраструктури отримають 7 міст у прифронтових регіонах: Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв, Кривий Ріг, Кременчук та Славута. До розширення проєкту допомога фокусувалася лише на Харкові.

«росія продовжує енергетичний терор, намагаючись залишити українців без тепла та світла. Ми спрямовуємо кошти на підтримку теплопостачання передусім у прифронтові регіони та міста. Завдяки розширенню співпраці зі Світовим банком, такі міста як Суми, Миколаїв, Чернігів та інші отримають необхідне обладнання, щоб люди були з теплом попри активні спроби ворога зруйнувати нашу інфраструктуру», — наголосив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

До переліку обладнання, яке отримають комунальні підприємства, входять:

мобільні та стаціонарні водогрійні котли,

мобільні міні-когенераційні установки,

насосні агрегати,

труби та комплектуючі для ремонту тепломереж,

обладнання для альтернативних джерел тепла.

Раніше між Мінрозвитку та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) була підписана Угода про розширення співпраці, яка визначила додаткове фінансування та подовжила тривалість проєкту до кінця квітня 2027 року.

Відтак, закупівлю та логістику здійснюватиме Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS). Залучення міжнародної організації гарантує прозорість процесу, швидку доставку обладнання безпосередньо до громад та відповідність міжнародним стандартам. Це критично важливо для термінового відновлення теплопостачання у громадах, які найбільше постраждали від обстрілів.

Довідково. Кошти виділяються в межах угоди про грант Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). На першому етапі співпраці у рамках програми URTF Україна отримала грант у розмірі 47 млн доларів США, що дозволило поставити до Харкова 45 одиниць енергообладнання.