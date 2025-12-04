У третю і четверту хвилі виплату тисячи гривень за державною програмою Зимова підтримка отримають користувачі Дії за заявками, які були оформлені 18-22 листопада. Про це пише Кореспондент.

“У межах наступних хвиль виплат Зимової підтримки допомогу в 1 000 грн отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн – у третю хвилю, ще майже 866 тисяч – у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 грудня, профінансували Зимову тисячу для тих, хто подавав заявку в Дії 18 та 19 листопада, а в найближчі дні виплати отримають користувачі Дії із заявками 20-22 листопада.

Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Раніше, у межах другої хвилі виплат, допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд грн.

У відомстві повідомили, що загалом українці уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через Дію і майже 952 тисяч – через Укрпошту.