Бізнесмен Тимур Міндіч поговорив з українськими журналістами в Ізраїлі та заявив про «медіаатаку» в межах справи проти нього.

Про це він сказав у розмові з журналістами «Української правди».

Якщо будете дивитися, то сама розмова з Міндічем – остання третина.

Міндіч заявив Михайлу Ткачу, що він став жертвою великої маніпуляції, нарізки записів, з яких можна скласти що завгодно. Що «великий медійний кейс», і медійність у справі – “близько 90%».

«Мене призначили винуватим. І сьогодні до мене все, що хочете: сьогодні, ну, мільйон речей до мене приписують, там, де не те що я не був, а й не знаю. Усі, які до мене приписують, — це все приписані речі», — заявив Міндіч.

Він підтвердив, що знайомий і спілкувався з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, а також ексочільником Міненергетики та Мінʼюсту Германом Галущенком, але «ніколи в житті» не давав їм вказівок. А з Зеленським не спілкувався дуже давно.

«Я з ним, на жаль, дуже рідко спілкуюся, зараз узагалі не спілкуюся, і за весь час президентства дуже рідко спілкувалися», — запевнив Міндіч.