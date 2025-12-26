Погода в Україні впродовж вихідних днів – 27-28 грудня – очікується хмарною та вологою. Проте пізніше ймовірне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

Що буде з погодою в Україні на вихідних

Згідно з інформацією експерта, субота (27 грудня) та неділя (28 грудня) будуть в Україні:

вологими;

хмарними;

із періодичним невеликим мокрим снігом.

“Опади будуть ковзати із півночі, ніби з’їжджати із гірки – підсипатиме, з перервами, весь найближчий час”, – уточнила Діденко.

Вона додала, що на дорогах при цьому буде “казна-що” – ожеледиця й часом навіть “льодяна каша”. Тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Метеоролог зауважила, що і в суботу, і в неділю “задуватиме сильно вітер” (переважно північно-західного напрямку).

При цьому його пориви можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.

“Не стійте під старими гіллястими деревами”, – застерегла Діденко.

Тим часом температура повітря, за її словами, буде “нецікавою”.

“Відлига або коливання по градусу в той чи інший бік”, – уточнила спеціаліст.

У Києві впродовж вихідних погода також очікується вогка та хмарна. Температура повітря – близько нуля. Ймовірний сильний вітер.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 27 грудня невеликий сніг імовірний у деяких областях вночі. Вдень – переважно без опадів.

Температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в середньому в межах від 0 до 2 градусів морозу.

Тим часом 28 грудня нічна температура дещо знизиться й становитиме в середньому від 2 до 4 градусів морозу.

Опади в неділю у вигляді снігу можливі при цьому впродовж доби у більшості областей.

Згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом Діденко, зниження температури повітря очікується в Україні з 30 грудня 2025 року.

“Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили”, – підсумувала синоптик.

Виходячи з інформації, оприлюдненої Укргідрометцентром станом на зараз (14:00 26 грудня), температура повітря у вівторок, 30 грудня, може становити від 3 до 5 градусів морозу.

Невеликий сніг ймовірний і вдень, і вночі.

Насамкінець в останній день 2025 року – середу, 31 грудня – температура повітря вночі може бути навіть нижчою. Від 6 до 8 градусів зі знаком мінус.