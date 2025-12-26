Розтратив майже 248 тисяч гривень з місцевого бюджету – у Вознесенському районі слідчі поліції повідомили про підозру посадовцю, повідомили у поліції та прокуратурі Миколаївської області.

За необґрунтовані витрати бюджетних коштів начальнику управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У ході досудового розслідування слідчі відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління встановили, що посадовець уклав та підписав договори з товариством з обмеженою відповідальністю на капітальний ремонт і встановлення вуличного освітлення у селі Бузьке Вознесенського району за завищеними цінами.

Внаслідок умисних протиправних дій службової особи міському бюджету Південноукраїснької міської ради спричинено матеріальних збитків на майже 248 тисяч гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Південноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні двох фактів вказаного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України- внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 302 тис грн.

Триває досудове розслідування.