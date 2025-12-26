Президент України Володимир Зеленський розповів Axios у п’ятницю, що сподівається узгодити з президентом Трампом рамкову угоду щодо завершення війни, коли вони зустрінуться в неділю.

Зеленський також розкрив, що готовий винести цей план на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Хоча Зеленський наголосив, що досягнуто значного прогресу, план Трампа все ще вимагає болісних територіальних поступок від України на сході. Зеленський все ще сподівається покращити ці умови та заявив, що йому доведеться звернутися за схваленням до українського народу, якщо не вдасться досягти “сильної” позиції щодо території.

Американська сторона вважає великим кроком уперед те, що Зеленський готовий провести референдум і більше не виключає територіальних поступок.

Але, як наголосив Зеленський під час телефонного інтерв’ю Axios, проведення такого плебісциту матиме серйозні політичні, логістичні та безпекові ускладнення.

Саме тому він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування — “це мінімум”. Високопосадовець США розповів Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню, якщо Зеленський оголосить референдум, але хочуть коротшого терміну.

Зеленський також сказав, що йому ще не ясно, чи готова Росія взагалі погодитися на план Трампа. “У мене є певна розвідувальна інформація… але я на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів”, — сказав він.

Зеленський розмовляв з Axios по телефону за два дні до запланованої зустрічі з Трампом у Мар-а-Лаго.

Він сказав, що більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджені та зафіксовані в п’яти документах, хоча може бути додано шостий.

Щодо ключового питання гарантій безпеки Зеленський сказав: “Я думаю, ми готові з цими документами”, хоча є деякі “технічні речі”, які потрібно обговорити далі.

Одне з них — тривалість угоди. США пропонують 15-річний пакт, який можна поновити. “Я думаю, нам потрібно більше ніж 15 років”, — сказав Зеленський, додавши, що вважатиме “великим успіхом”, якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

І США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів, сказав Зеленський.

Він похвалив посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також свою команду на чолі з радником з національної безпеки Рустемом Умеровим за їхню роботу.

Зеленський сказав, що все ще хотів би домовитися про кращу позицію щодо території. Але якщо план вимагатиме “дуже важкого” рішення з цього питання, він вважає, що найкращий шлях уперед — винести весь 20-пунктний план на референдум.

Він порівняв таке голосування з референдумом щодо Brexit у Великобританії — з інтенсивною кампанією з обох боків дуже складного питання — за винятком того, що на значно стисліших термінах і в країні, охопленій війною.

Зеленський підтвердив, що Віткофф і Кушнер готові відвідати Україну, щоб викласти переваги угоди. Він припустив, що, можливо, сам Трамп повинен приїхати, щоб аргументувати на користь.

Але Зеленський сказав, що якщо ця кампанія відбуватиметься на тлі триваючих російських атак, вона закінчиться погано. Незважаючи на всі розмови про гарантії безпеки та економічні вигоди, “люди побачать ракети”.

Український президент неодноразово наголошував на необхідності припинення вогню, яке дійсно дотримується, і триває щонайменше два місяці.

Якщо люди не прийдуть голосувати через безпекові занепокоєння, результат може здаватися нелегітимним, сказав Зеленський.

“Краще не проводити референдум взагалі, ніж проводити референдум, де люди не мають можливості прийти та проголосувати”, — аргументував він.

Зеленський, Трамп та група європейських лідерів планують провести конференц-дзвінок у суботу, щоб усіх ознайомити з ходом переговорів, повідомив український посадовець. Зеленський сказав, що сподівається, що він і Трамп також зможуть “зв’язатися з європейцями” під час їхньої зустрічі в неділю.

Зеленський сказав, що мета зустрічі в неділю з Трампом — використати весь прогрес, досягнутий їхніми командами, щоб встановити рамкову угоду щодо завершення війни — включно з “графіком”.

“Я думаю, зараз ми на наступному рівні, і саме тому нам потрібно вести переговори з президентами”, — сказав він. “Ми хочемо завершити це якомога швидше. Саме тому я покладаюся на цю зустріч”.

Зеленський також наголосив на стійкості українського народу, який проводить різдвяні святкування в час війни.

“Люди на фронті захищають країну і водночас мають деякі моменти, щоб святкувати Різдво”.