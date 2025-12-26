Партнери Миколаєва продовжують надавати місту підтримку. Зокрема, муніципалітет Ганновера передав комп’ютерну техніку та інше важливе обладнання.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

«До громади Миколаєва надійшла необхідна техніка та обладнання для щоденної роботи міських служб і комунальних підприємств, а також подарунки для дітей. Зокрема, громада отримала 40 нових ноутбуків для шкіл міста та 20 планшетів для діток з числа ВПО”, – зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Окрім цього, місту передали енергетичні та зарядні станції й спеціалізоване обладнання, що допоможе оперативно реагувати на сучасні виклики та забезпечувати безперервну роботу критичної інфраструктури.

Це вже не перша підтримка. Так, у 2025 році Ганновер також передав громаді автомобілі для комунальних підприємств і медичних закладів.

