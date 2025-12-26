Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення доступності препаратів для людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Ліки за найнижчими цінами – в аптеках медзакладів

Аптечні заклади у державних та комунальних лікарнях зобов’язані реалізовувати серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску лише ліки з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін.

Рішення спрямоване на забезпечення прозорої цінової політики, підвищення доступності лікарських засобів для пацієнтів та безперервності лікування в закладах охорони здоров’я.

Дозвіл роздрібної торгівлі безрецептурними ліками на АЗС

Продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на підставі ліцензії за умови:

дотримання умов зберігання ліків;

якщо приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;

облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.

Дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.

Мета змін – знизити ціни на безрецептурні ліки, зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні. До того ж, мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання.

Оновлення вимог до фахівців аптечної сфери, зокрема в селах та на прифронтових територіях

До роботи в аптеках і аптечних пунктах тепер можуть залучатися фахівці з ширшим переліком кваліфікацій, визначених законодавством. У сільській місцевості та в прифронтових громадах відпуск ліків в аптеках (без виробництва) можуть здійснювати фахівці з освітою не нижче ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» та сертифікатом за профілем «Фармація (роздрібна торгівля лікарськими засобами)».

Це рішення дозволяє аптекам ефективніше формувати команди, особливо в громадах із кадровим дефіцитом, і водночас забезпечує належну якість та безпеку фармацевтичної допомоги для пацієнтів.

Порядок надання маркетингових послуг

Виробники і імпортери ліків можуть отримувати такі послуги від аптек виключно добровільно – ініціювати або вимагати їх як обов’язкову умову співпраці заборонено. Йдеться про прозорі інструменти просування препаратів у місцях продажу без впливу на склад, якість чи ціну лікарських засобів.

Рішення створює рівні умови конкуренції для виробників, насамперед українських, і дозволяє легально та прозоро просувати доступніші за ціною препарати, які раніше часто були менш помітними для споживачів. Водночас запуск Нацкаталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків: задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів.

Прийняті рішення є частиною плану зниження та стабілізації цін на ліки, затвердженого рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців» та введеного в дію Указом Президента України №82/2025.