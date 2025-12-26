У Пітері затримали 70 учасників радикальної проукраїнської секти, яка молилася за Зеленського та ЗСУ.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Адміралтейському районі силовики накрили “Школу єдиного принципу”. Вона існувала під релігійною егідою, але насправді її учасники обговорювали на зборах успіхи ЗСУ та проводили молебні за здоров’я Зеленського. На зустрічах лідери групи просували думку, що «російські військові — орки, ватники», а «військовослужбовці України — це світлі сили. З ними Бог».

За даними «Бази», сектою керували викладачі російських вишів та шкіл. Наприклад, професор та доктор педагогічних наук закладу «Санкт-Петербурзька академія постдипломної педагогічної освіти» Ольга Д.

Лідери секти створили змінний графік, за яким учасники мали цілодобово молитися «про захист росіян від мобілізації». Членам групи забороняли розповідати про свою діяльність православним священикам.

Публікують також і текст молитви.

“Архангел Михаил, Апостолы Христовы и все святые, защитите Владимира Зеленского, его команду и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш: Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление. Страну вашу, Украину, в круге молитв моих схороняя ее от огненного опаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. Аминь”.

За інформацією Telegram-каналу Mash, учасників зібрання опитали й відпустили. Проте російські правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої можуть порушити кримінальну справу за «поширення явно неправдивої інформації» про збройні сили рф. За це в росії загрожує до 10 років позбавлення волі.