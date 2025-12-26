Від океанських глибин до пустель, гір і віддалених районів Амазонії – цьогорічні найвражаючіші світлини природи відкривають нам різноманіття та велич природного світу. Цього року ми зустрічаємо горил-акробатів, морських левів і усміхнених ведмедів, пише ВВС.

Морський лев

Підпис до фото,Гамма, левиця пустелі, охороняє тушу капського морського котика, приховану від очей, на пляжі в Намібії

На цьому неймовірно виразному фото левиця вдивляється вдалину на кам’янистому пляжі Берега Скелетів у Намібії, а за її спиною бушують хвилі Атлантики.

Невелика група пустельних левів залишила свої мисливські угіддя й вирушила до океану в пошуках здобичі.

Гієна з міста-привида

Підпис до фото,Рідкісна бура гієна обрала покинуті алмазні містечка Намібії своїм домом

10 років знадобилося фотографу дикої природи Віму ван ден Хеверу, щоб зробити цей знаковий кадр бурої гієни, яка блукає покинутим алмазним містечком у Намібії.

Іноді гієни використовують ці занедбані будівлі як укриття від нещадної спеки пустелі, а подекуди навіть народжують там дитинчат.

Амазонські “великі злодії”

Підпис до фото,Рожеві річкові дельфіни перебувають під загрозою через полювання, заплутування у рибальських сітках та забруднення

Хуссейн Ага Хан зафіксував цього невловимого амазонського рожевого дельфіна, якого місцеві португаломовні жителі називають “бото”.

Ця загадкова істота водночас викликає страх і шану серед корінних громад Амазонії. Дельфіни регулярно крадуть улов рибалок і пошкоджують їхнє спорядження, тож нерідко рибалки полюють на цих тварин і називають їх “великими злодіями”.

Полярні ведмеді у рожевому

Підпис до фото,Два молоді полярні ведмеді граються серед рожевих квітів

Зазвичай їх асоціюють із білизною арктичного льоду, але фотограф дикої природи Рої Галіц зафіксував двох молодих полярних ведмедів у морі кольорів, коли вони гралися серед іван-чаю в Нунавуті, Канада, у серпні 2025 року.

Кіт на вершині

Підпис до фото,Манул дивиться в камеру фотопастки майже на висоті 5000 м над рівнем моря у віддаленій долині Маго Чу в Індії

WWF India зафіксував цього невловимого манула – перший фотодоказ того, що він мешкає в горах Аруначал-Прадеш. Знімок зроблено майже на висоті 5000 метрів над рівнем моря.

Під час дослідження, у межах якого було встановлено понад 130 фотопасток у віддаленій долині Маго Чу, також задокументовано найвищі висотні рекорди в Індії для звичайного леопарда, хмарного леопарда, мармурового кота та кількох інших видів.

Оце улов!

Підпис до фото,Риба Ледіфіш вихоплює дрібну рибку просто з-під дзьоба малої чаплі

Ледіфіш вихоплює здобич просто з-під дзьоба малої чаплі на цьому вражаючому фото. Цінжун Ян зафіксував цю харчову суєту на озері Юньдан, неподалік від свого дому на південному сході Китаю, і став одним із переможців престижного конкурсу “Фотограф дикої природи року”.

“Дай п’ять”

Підводне сяйво

Підпис до фото,Черепаха пливе крізь багаті на залізо води біля узбережжя Японії

Черепаха пливе крізь ефірну хмару “підводного сяйва”. Це фото, фіналіст конкурсу Oceanographic Photographer of the Year 2025, зробила Хітомі Цучія біля острова Сацумайодзіма в Японії.

Японія розташована на західному краю 40-тисячокілометрового Тихоокеанського Вогняного кільця, яке майже повністю охоплює Тихий океан і де зосереджена більшість активних вулканів Землі.

Незвичайний колір океану спричинений речовинами, багатими на залізо, що викидаються з підводних гідротермальних джерел, відомих як “залізні куполи”.

Інженери океану

Підпис до фото,Скати змінюють рельєф океанського дна, коли підіймають пісок із морського дна

Скати підіймають пісок із дна океану, щоб утекти від голодних хижаків або замаскуватися під час полювання. Вони здатні переміщати тисячі тонн піску щороку, змінюючи середовище океанського дна та переносячи поживні речовини по морському дну.

Ісабела Кол зробила цей знімок біля узбережжя Мексики та отримала третє місце в категорії “Fine Art” конкурсу Ocean Photographer of the Year 2025.

Дбайливий батько

Підпис до фото,Цей відданий батько “виношує” своїх малят у роті

Після того як самка риби-кардинала випускає масу ікринок, самець запліднює їх і, здається, ковтає. Насправді він збирає запліднені ікринки в рот для інкубації – ця поведінка відома як батьківське виношування в роті.

Цього відданого батька сфотографував Даніел Слай під час нічного занурення під жвавим рибальським і поромним причалом у гавані Сіднея, Австралія. Знімок став фіналістом конкурсу Oceanographic Photographer of the Year 2025.

“Божевільний капелюшник”

Підпис до фото,”Божевільна гусінь у капелюшку” демонструє своє дивне “вбрання”

Джорджіна Стейтлер зазнімкувала незвичайний “головний убір” гусені виду Uraba lugens, яку вона охрестила як “mad hatterpillar” – поєднавши слова гусінь і капелюх (англ. hat і caterpillar) – тобто “божевільна гусінь-капелюшник”.

Напівпрозора башта складається зі старих головних капсул, які гусінь зберігає після кожного линяння.

Вважається, що це допомагає відбивати атаки хижаків. Фото стало одним із переможців цьогорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year.

Світло для павука

Підпис до фото,Павук-кругопряд у сяйві світла

Сімоне Баумайстер зробила цей сюрреалістичний знімок павука-кругопряда на пішохідному мосту в центрі містечка Іббенбюрен, Німеччина. Павук сидить на своїй павутині, силует якої підсвічують вогні автомобілів унизу.

Види павуків-кругопрядів поширені по всьому світу й створюють знакові павутини, що спіраллю розходяться від центральної точки.

Використовуючи лапки як “мірні палиці”, павук спершу будує основу, а потім накладає липку “нитку для захоплення”. Тепер він може стояти на своєму архітектурному шедеврі й чекати, поки здобич потрапить у пастку.

Фото стало одним із переможців конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2025.

Хижі рослини, що світяться

Підпис до фото,Рослина-хижак Непентес світиться відтінками пурпурового та рожевого

Знімок Чієна Лі, на якому непентес світиться, здобув перемогу в категорії “Рослини та гриби” конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2025.

Тоді як більшість рослин отримують поживні речовини з ґрунту, Непентеси – хижаки. Вони заманюють здобич, яка необачно сідає на липкий край, і скидають її в резервуар із травними соками, де вона поступово розчиняється. Лі використав ультрафіолетовий ліхтар, щоб підсвітити непентес моторошним пурпуровим сяйвом одразу після заходу сонця.