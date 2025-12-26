Зеленський нічого не має, доки я це не схвалю — заявив президент США Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі POLITICO.

Коментарі Трампа пролунали напередодні його недільної зустрічі із Зеленським, передає Zn.ua.

Американський президент заявив, що саме він є остаточним арбітром будь-якої мирної угоди між Україною та росією.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом у Флориді в неділю.

Український лідер повідомив журналістам, що привезе із собою новий 20-пунктовий план миру.

Цей рамковий документ передбачає, зокрема, створення демілітаризованої зони, а сама зустріч, як очікується, буде зосереджена на гарантіях безпеки з боку США.

Втім, у розмові з журналістами Трамп продемонстрував стримане ставлення до останньої ініціативи Зеленського і не поспішав її підтримувати.

«Він нічого не має, доки я це не схвалю. Тож подивимось, що в нього є», — сказав Трамп.

Водночас Трамп заявив, що очікує продуктивної зустрічі цього вікенду.

«Я думаю, що з ним усе пройде добре. Думаю, добре піде і з путіним», — сказав Трамп, додавши, що очікує поговорити з путіним «незабаром, настільки скоро, наскільки я цього хочу».

Заяви Трампа пролунали наступного дня після того, як Зеленський провів розмову зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем президента.

Зеленський назвав цю розмову «хорошою».

Трамп також підтвердив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає його цього вікенду.

«До мене приїжджає Зеленський, і до мене приїжджає Бібі. Вони всі приїжджають. Вони всі приходять. Вони знову поважають нашу країну», — заявив Трамп.

За даними NBC, Нетаньягу поінформує Трампа про зростаючу загрозу з боку Ірану.

Зустріч Зеленського, окрім гарантій безпеки, буде зосереджена на питаннях управління Запорізькою атомною електростанцією, а також на територіальному контролі над Донбасом — на який претендує Москва.

План Зеленського, який українські посадовці описують як спробу продемонструвати гнучкість без поступок територіями, наразі майже не отримав публічної реакції з боку Вашингтона.

Пропозиція Зеленського щодо демілітаризованої зони містить ключову умову: росія має вивести свої війська з відповідної ділянки території в Донецькій області (якщо теж саме зробить Україна — ред.).

росія не подала жодних сигналів про готовність прийняти щось менше, ніж повний контроль над регіоном, що підкреслює глибоку прірву між позиціями сторін.

Водночас Трамп зазначив, що економіка росії перебуває під серйозним тиском.

«Їхня економіка у важкому стані, дуже важкому», — сказав він.

Нагадаємо, перед тим повідомлялося, що Зеленський обіцяє референдум, якщо буде 60 днів тиші, Віткофф і Кушнер можуть приїхати в Україну