Український артист Антон Вельбой, відомий під сценічним ім’ям Wellboy, розповів, що зараз має найбільшу вагу за весь час. За рік співак набрав близько 20 кілограмів, і під час останнього зважування побачив на вагах 85 кг.

За словами виконавця хіта «Гуси», на зміни вплинули антидепресанти, які він приймав, а також життя з мамою, котра, як жартує артист, дуже смачно й щедро готує. Про це Wellboy зізнався у проєкті «Наодинці з Гламуром».

«Ситуація плачевна. Набрав кілограми, бо пив антидепресанти, на них вага збільшується. І з мамою жив, а вона годує дуже багато. Минулого року я важив 65 кілограмів. Потім один раз зважився — 78 кг, далі — 80. Крайній раз зважився і вже 85 кілограм. Я коли це побачив, думаю: „Ну капець», — цитують співака Факти.

Попри це, співак не планує найближчим часом змінювати раціон чи сідати на дієту. Він пояснив, що попереду зимові свята та новорічний період, тож обмежувати себе в їжі наразі не бачить сенсу.

«На дієту не сідатиму. Я вже настільки розробив собі харчові звички, що ні. Тут свята, Новий рік. Ми вже готові приймати їжу», — зазначив Wellboy.