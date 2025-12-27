Подорож довжиною 10 000 миль і тривалістю майже добу призвела до зустрічі, на яку чекали понад 60 років – Рассел Гауер нарешті вперше в житті зустрів свого старшого брата.

На початку цього місяця 64-річний Рассел вирушив зі свого дому на півдні Уельсу до Брісбена в Австралії, щоб зустрітися зі своїм 69-річним братом Пітером.

І хоча від такої зустрічі можна було очікувати ніяковості, він назвав її природною і додав, що “не відчув нічого, крім радості”.

Возз’єднання братів, які довгий час вважали один одного втраченими, тепер офіційно відзначать великою сімейною вечіркою в Брісбені на Різдво.

Обидва чоловіки народилися в Лондоні у батьків Рея та Джилл, пише ВВС.

Пітер народився, коли Джилл було лише 15 років, а пара ще не перебувала у шлюбі – у 1950-х роках це було пов’язано зі значною стигмою, через що його віддали на усиновлення й вивезли до Австралії, де він і виріс.

Рей і Джилл, які обидва вже померли, після цього одружилися, і за кілька років у них народився Рассел, а згодом і донька Джекі, яка вже також померла.

Пітер прожив більшу частину свого життя в Австралії, не знаючи правди про свою біологічну родину, доки в останні роки йому про це не розповіла названа сестра.

Його онука в Австралії згодом розшукала Рассела, який понад 30 років мешкає в Ллангарані, графство Рондда-Кінон-Тафф, і для підтвердження родинного зв’язку провели ДНК-тест.

Рассел дізнався від сестри ще в підлітковому віці, що має брата, якого віддали на усиновлення, однак мати ніколи прямо не розповідала йому про Пітера.

У 2007 році, коли їй залишалося жити лише кілька днів через термінальну стадію раку, вона сказала йому: “Мені потрібно тобі щось сказати”.

Рассел переконаний, що вона хотіла розповісти йому про брата, але вона померла, так і не встигнувши цього зробити.

Підпис до фото,Рей і Джилл Гауер ще не були одружені, коли народився Пітер, але згодом узяли шлюб і мали ще двох дітей

“Моя мати, очевидно, була глибоко травмована цією історією, хоча я ніколи б про це не здогадався”, – каже він.

“Зрештою вона розповіла моїй сестрі. Я не знаю, як вона прожила життя, втративши немовля за таких обставин, – додає Рассел. – Вона, напевно, щодня думала про те, чим він займається. Яким був його перший день у школі? Чи мав він дітей? Це, мабуть, було для неї дуже й дуже важко”.

Рассел, пенсіонер, який раніше працював менеджером у пекарській мережі, одружений і має доньку, але на першу зустріч до Австралії поїхав сам.

Кілька років тому він намагався розшукати брата в Австралії, однак ці спроби зійшли нанівець.

Момент, коли обидва чоловіки, з напрочуд схожою статурою, зустрілися й потиснули один одному руки на під’їзді до будинку Пітера в Брісбені, зафіксували на камеру родичі, які допомагали організувати цю зустріч.

Уся велика родина з 17 людей тепер збереться на повноцінне святкування Різдва.

Підпис до фото,Пітер, в оточенні своєї родини в Австралії, не знав правди про свою біологічну сім’ю до останніх років

Рассел зізнався, що перед зустріччю хвилювався, але брат запевнив його, що не має ані злості, ані гіркоти через усиновлення.

Про свої відчуття напередодні зустрічі він сказав: “Нас насправді нічого не поєднувало, окрім кровного зв’язку. Він прожив зовсім інше життя на іншому боці світу й мав зовсім інше виховання”.

“Я трохи хвилювався, як усе складеться, але ці побоювання швидко зникли. Від самого початку це відчувалося природно”, – також розповів Рассел.

“Коли я потиснув йому руку, а він поклав руку мені на плече, я просто зрозумів. У цьому було щось особливе. Наче ми були однаково налаштовані”, – додав він.

Підпис до фото,Рассел каже, що хвилювався перед зустріччю, але тепер вважає, що тритижневий візит до Австралії промайне надто швидко

Він розповів, що обидва “трохи розчулилися”, коли він сказав Пітеру, що того дня був би 85-й день народження їхньої матері.

“Це була чиста випадковість, що ми з ним провели разом час саме в той день, коли їй виповнилося б 85 років. Зірки зійшлися”, – сказав Рассел.

“Я впевнений, що вона була б у захваті, побачивши своїх двох хлопців за кухлем пива й розмовою. Це було безцінно, – додав він. – Це справді доля. Я міг прожити все життя й ніколи його не знайти, а тут раптом – ось ми”.

З огляду на те, “скільки всього потрібно надолужити”, брати вже починають замислюватися, чи вистачить трьох тижнів разом.

“Це змінило мій світ, – сказав Рассел. – Це не могло статися в кращий момент. Будь-який день тижня був би чудовим, але отримати запрошення приїхати саме на Різдво – це щось особливе”.

“Ніколи б не подумав, що скажу це, але я святкуватиму Різдво з барбекю разом зі своїм братом. Неймовірно”, – додав він.