Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб
танків – 11 464 (+5) од.
бойових броньованих машин– 23 823 (+19) од.
артилерійських систем – 35 542 (+33) од.
РСЗВ – 1 579 (+0) од.
засоби ППО – 1 264 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.
крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Дані уточнюються.