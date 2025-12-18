Як повідомляло ІншеТВ, У ПриватБанку воїну без рук і ніг не видали картку. Тепер глава Нацбанку привезе її особисто (ФОТО)

Незважаючи на те, що і ПриватБанк, і Нацбанк принесли свої вибачення воїну, історія не закінчилася. Те, що відбулося, стало потрясінням не тільки для суспільства, але й, як можна зрозуміти, для керівництва самого банку. І там тепер думають над тим, як унеможливити повторення такої ганьби.

-Історія із неналежним наданням послуг ветерану неприпустима. У ній не було проявлено тієї уваги, людяності й відповідальності, які мають бути безумовними, особливо у ставленні до військових і ветеранів, які б не були норми і регуляції.

Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою.

Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку.

Та розуміємо, що рішення має бути не точкове, а системне, тому зробимо все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося. Ми проводимо ревізію внутрішніх процедур, тримаємо контакт із НБУ, аби ситуація, яка сталася у нашому банку, більше не ставалася ніде. Окремо, проведемо повторне навчання для працівників, щоб унеможливити подібне надалі, зазначити в банку.