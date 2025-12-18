Верховна Рада України прийняла у першому читанні (за основу) законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України. Йдеться про “копійку”, яку планується перейменувати на “шаг”, повідомляє УНН.

Текст законопроекту №14093 опублікований на сайті українського парламенту. Як зазначила пресслужба Верховної Ради, дане рішення має не лише технічний, а й символічний зміст.

“Копійка” – спадщина російської імперії та радянського минулого. Натомість “шаг” – історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки – йдеться в повідомленні.

При цьому зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети “копійка” і “шаг” певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Також повідомляється, що у найближчі 3–4 роки планується випуск лише монет “50 шагів” у кількості декількох десятків мільйонів штук – всі інші номінали будуть понад 1 грн.

Як зазначив народний депутат Ярослав Желєзняк, “за” проголосували 264 нардепи.

Крім того, Верховна Рада 27 грудня планує зібратися на пленарне засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про перейменування “копійки” на “шаг”.