Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складових російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це пише Служба безпеки України у Фейсбуцi.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

▪️ два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60-100 млн);

▪️ РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна – $60 млн);

▪️ зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна – $19 млн);

▪️ літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння).

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку.