Розкішна вілла російсько-фінського олігарха Бориса Ротенберга в Ханко була піддана процедурі примусового вилучення. Юридичний представник бізнесмена заявив, що нерухомість повернуть.

Про це пише Yle.

Згідно з інформацією з реєстру у справах про конфіскацію, бізнесмен не сплатив податок на нерухомість у кілька тисяч євро. Ця сума мала порівняно з багатомільйонними активами Ротенберга, проте росіянин, який перебуває під санкціями, останніми роками не міг переказати гроші на рахунки у фінських банках.

Раніше примусове стягнення було накладене і на столичну комерційну нерухомість, що належить компанії Ротенберга, яка заборгувала понад 27 000 євро комунальних платежів. За словами фінського юриста Мікко Мантере, який виступає юридичним представником бізнесмена, арешт комерційної нерухомості було знято після погашення заборгованості.

Мантере у відповіді Yle електронною поштою додав, що питання про віллу в Ханко також зараз “перебуває на розгляді”, і накладені на неї заходи будуть скасовані. За даними на початок цього тижня, арешт все ще залишався в силі.

Управління зі стягнення боргів встигло навіть продати один із комерційних об’єктів через сайт Huutokaupat.com.

Активи Ротенберга у Фінляндії були конфісковані ще 2022 року, коли бізнесмена було внесено до списку санкцій ЄС. Конфіскація за законом означає, що активи не можуть бути передані, закладені або знищені. Тобто, активи фактично були заморожені, хоча Ротенберг залишався їх офіційним власником.

Примусове вилучення майна боржника чи арешт – це радикальніша міра, оскільки таке майно може бути продано, а виручені кошти використано для погашення боргів.