Рада директорів Warner Bros. Discovery (WBD) закликала акціонерів компанії відхилити пропозицію щодо злиття з Paramount Skydance (PSKY) на користь угоди з Netflix.

Про це повідомляють Associated Press та BBC, пише Громадське.

«Умови злиття з Netflix є вигідними. Пропозиція PSKY забезпечує недостатню цінність і накладає численні, значні ризики та витрати на WBD», — йдеться у листі ради директорів до акціонерів, який цитує Variety.

Рада директорів WBD також заявила, що Paramount «постійно вводила в оману» акціонерів WBD, що запропонована нею угода має «повну підтримку» з боку родини Еллісонів.

Згідно з листом, від родини Еллісонів «немає жодних зобов’язань», а натомість Paramount Skydance пропонує покладатися на «невідомий та непрозорий відкличний траст для забезпечення гарантії фінансування цієї важливої ​​угоди».

Крім того, як стверджується у листі ради директорів WBD, пропозиція Paramount «може бути розірвана або змінена PSKY у будь-який час до її завершення» і тому не є тим самим, що й обов’язкова угода про злиття.

Що було раніше?

5 грудня Warner Bros. Discovery заявила, що погодилася продати свій бізнес, включно з її кіно- та телестудіями HBO Max та HBO, компанії Netflix.

За цією угодою, Netflix погодився заплатити 27,75 доларів за одну акцію Warner Bros. Discovery — загальна вартість сягне приблизно 82,7 мільярда доларів.

Після цього Paramount звернулася до акціонерів Warner Bros. Discovery із закликом відхилити угоду з Netflix, запропонувавши натомість 30 доларів за одну акцію. Це означає, що кінцева вартість становитиме 108,4 млрд доларів.

«Мене підбадьорили відгуки акціонерів WBD, які чітко розуміють переваги нашої пропозиції. Ми продовжуватимемо рухатися вперед, щоб здійснити цю угоду, яка найкраще відповідає інтересам акціонерів WBD, споживачів та креативних індустрій», — заявив генеральний директор і голова правління Paramount Девід Еллісон.

У Paramount також повідомили, що зробили шість різних пропозицій, які керівництво WBD відхилило, перш ніж рада директорів оголосила про угоду з Netflix.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що угода WBD з Netflix «може стати проблемою» через виникнення потенційно надмірного контролю над ринком.

Водночас AP зауважує, що Трамп має тісні стосунки з мільярдером-засновником Oracle Ларрі Еллісоном — батьком генерального директора Paramount, чий сімейний траст теж залучений до спроби компанії купити Warner.

Крім того, про намір інвестувати в угоду з Paramount повідомляла інвестиційна фірма Affinity Partners, якою керує зять Трампа Джаред Кушнер, а також суверенні фонди Саудівської Аравії, Абу-Дабі та Катару.