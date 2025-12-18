На Вінниччині розслідують смерть 10-річного хлопчика від голоду.

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом смерті 10-річного хлопчика з інвалідністю у Вінницькій області. Дитину виявили 16 грудня в будинку, де він проживав разом із матірʼю. У голоді та антисанітарії.

Згідно з висновком судово-патологоанатомічної експертизи, причиною смерті дитини стало тривале голодування. Хлопчика не годували майже 60 днів, він отримував лише воду, дуже мало і рідко. За словами експертів, дитину можна було врятувати, якщо би йому надали спеціалізовану медичну допомогу та належний нагляд.

За даними слідства, дитина мала інвалідність з народження, а тому потребувала постійної сторонньої допомоги та медичного нагляду. Встановлено, що з травня 2025 року хлопчик припинив відвідувати навчальний заклад. Стан його здоров’я поступово погіршувався, однак мати не зверталася за медичною допомогою.

При цьому, сімʼя перебуває на обліку соціальної служби.

У період із серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово відвідували сім’ю за місцем проживання. Під час візитів ними фіксувалися неналежні умови проживання дитини та погіршення стану її здоров’я, що відображалося у відповідних документах. Водночас рішень про вилучення дитини із сім’ї та забезпечення необхідного лікування уповноваженими органами не приймалося.

За даними слідства, неналежне виконання матір’ю обов’язків по догляду за дитиною, а також відсутність своєчасних заходів захисту з боку відповідних служб, призвели до смерті хлопчика.

Матір дитини затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) та ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Їй обрано запобіжний у вигляді тривання під вартою. Раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Крім цього, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 3 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості соціальної служби, на обліку якої перебувала сім’я, а також інших уповноважених органів. Також дитині не був наданий статус такої, яка опинилася в складних життєвих обставинах, і на запит прокурора про надання інформації про таких дітей, цю дитину служби у переліку не вказали.

Працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть).

Сімейному лікареві – за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що заподіяло значну шкоду).

Напередодні проведено низку обшуків та інших невідкладних слідчих дій. Встановлюються всі обставини цього злочину та особи, бездіяльність яких призвела до тяжких наслідків.

Як зазначив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, «хлопчик помер не від хвороби. Він помер від байдужості дорослих».

-Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх, понесе відповідальність. Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини – не «трагічний випадок». Це злочин, – наголосив він.