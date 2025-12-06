Нагадаємо, напередодні візиту Путіна ІншеТВ повідомляло, що Індія візьме в Росії в оренду атомну субмарину – ЗМІ

Зараз відомо, що Індія має отримати в оренду 36-річний атомний підводний човен К-391 “Братск”, який пройде модернізацію та отримає універсальні пускові шахти, при цьому Делі підпадає під дію закону США CAATSA, який передбачає накладення санкцій, пише Defence Express.

ВМС Індії знову візьмуть в оренду російський атомний підводний човен, який увійде у склад флоту у 2028 році строком на 10 років, що обійдеться у 2 млрд доларів. Офіційно угоду вже визнали у Москві, при цьому уточнивши, що оренда заснована на договорі, який був укладений у березні 2019 року.

Варто зазначити, що про цю угоду шестирічної давнини індійські ЗМІ писали лише з опорою на власні джерела. І відомо, що Делі хотів отримати ударну атомну субмарину проєкту 971 “Щука-Б”, строк її постачання був визначений з 2025 по 2035 рік, а сума контракту тоді була озвучена на рівні 3 млрд доларів. Але цей контракт виконаний так і не був.

Вже згодом з’явились інсайди, що мова йде про К-391 “Братск”. І це дуже старий підводний човен, який ввели в стрій у 1989 році. У 1998 році вона була виключена зі складу сил постійної готовності, а у 2003 році стала на ремонт у Вілючинську на Камчатці на потужностях “Северо-восточный ремонтный центр”, з якого формально й не вийшла.

971 “Щука-Б”

Спочатку ремонт не могли почати п’ять років через брак коштів і вони розпочались лише у 2008 році. Але вже у 2013 році прийшли до висновку, що для ремонту необхідно переправити її на більш потужене підприємство – на завод “Звездочка” у Сєверодвінську. Бо “СВРЦ” втратив кваліфіковані кадри та виробничі потужностей. Більше того виявилось, що за стільки років на підприємстві змогли провести лише інвентаризацію.

Перевезення К-391 “Братск” разом із однотипною К-295 “Самара”, яку також “ремонтували” на Камчатці, було дещо унікальною операцією із залученням спеціального судна-дока “Трансшельф”, який пройшов по Північному морському шляху. І все для того, щоб у 2022 році визнати ремонт К-391 “Братск” недоцільним.

“Трансшельф” з К-391 “Братск” та К-295 “Самара”

Але вже весною 2024 року у РФ з’явились перші неофіційні повідомлення, що цей підоводний човен не просто відремонтують, ще й модернізуються спеціально для Індії. Фігурує назва проєкту 09718, який нібито є модернізацію “Щука-Б” з інтеграцією протикорабельних ракет BrahMos, тобто “Оникс”. Бо це назва індійьско-російського спільного проєкту з локалізацією їх виробництва в Індії.

І справа в тому, що “Оникс” у РФ використовується лише на новітніх ударних підводних човнах проєкту 885 “Ясень”, що й має замінити 971 “Щука-Б”, а також 949А “Антей”. У ньому для запуску “Оникс” використано 8 вертикальних шахт, в кожній якій можуть розміщуватись 4 протикорабельних ракети. Також в них можуть розміщуватись по 4 крилатих ракет “Калибр” або гіперзвукових “Циркон”.

Водночас на К-391 “Братск”, як і на всіх інших представниках проєкту “Щука-Б” таких шахт немає. Вони озброєні лише 8 торпедними апаратами, чотири калібра 533 мм, чотири – 650 мм, які призначені для специфічних торпед 65-73 та “Кит” з ядерними бойовими частинами. Чи можливо з них здійснювати запуск “Оникса” відкрите питання, але при модернізації своїх “Щука-Б” у РФ говорили лише про можливість озброїти їх “Калибр”, які вистрілюються з 533-мм торпедних апаратів.

Водночас встановлення шахт на К-391 “Братск” це дійсно доволі значна конструкційна зміна проєкту. І можливо саме тому строк передачі визначений на рівні 2028 року. І звісно він може означати те, що РФ зможе запропонувати Індії не лише BrahMos та “Калибр”, яка та вже має на озброєнні та докуповує, а й гіперзвуковий “Циркон”.

При цьому варто нагадати, що 3М22 “Циркон” має дуже малу бойову частину – її вага близько 100-150 кг. І це критично мало для знищення будь-якого корабля починаючи з фрегата, але це стандартна вага ядерної бойової частини. І варто додати, що Індія є ядерною державою, але не факт, що має технології створення малогабаритних ядерних зарядів.

Також варто додати, що будь-яка оборонна співпраця Індії з РФ має підпадати під дію закону США CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), який дозволяє санкційно впливати за закупівлю російського озброєння інші країни. Але у США ніколи не використовували його проти Індії, тому в Делі вже давно наплювали на нього.