Як повідомили у Генштабі, у ніч на 6 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області рф.

Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

Ступінь збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області – підприємства з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони рф.

Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України.