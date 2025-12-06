Лише один день – сьогодні, 6 грудня, у День святого Миколая, – у Майстерні таврійського розпису в Миколаєві з ранку до вечора проходить грудневий ярмарок крафтової сувенірної продукції «Таврійка єднає!».

Чим можна було помилуватись та купити на ярмарку, бачив кореспондент «Інше ТВ».

Як розповіла менеджерка проєктів із регіонального брендування та соціального підприємництва ГО «Центр навчання і освіти дорослих “Південь”» Руслана Сікаленко, головна мета ярмарку – популяризувати таврійський розпис і показати мистецький арсенал Миколаївщини і міста Миколаєва зокрема.

«Це вже третій такий ярмарок. І кожного разу ми проводимо ярмарок з новою ідеєю. Ось сьогодні – зібрати кошти на безкоштовні майстер-класів для дітей з Херсону, у яких є, із зрозумілих причин, величезна проблема з дозвіллям. Скоріш за все, це буде в’язання пальцями. Ми зараз розпочали тісну співпрацю з Херсонською ОВА, і вона буде привозити дітей до Миколаєва», – зазначила Руслана Сікаленко.

У ярмарку брали участь 18 майстринь – як вже відомі миколаївцям, так і новенькі – вперше участь у ярмарку взяли гончарна майстерня з Радсаду «Древо життя» і майстрині з Первомайщині. Вони представили різноманітні вироби – прикраси в етностилі, аксесуари, розписні іграшки на ялинку, вовняні іграшки під ялинку, вишиванки за мотивами таврійського розпису навіть вже бренд є – «Блакитна симфонія»), дідухи, керамічні дзвоники, чашки, календарі, ляльки-мотанки, новорічні свічки, коники, тарелі, солом’яні янголи, сніжинки і багато-багато іншого.

Так що цей ярмарок був гарним приводом не тільки побачити красиве, а й запастися брендовими аутентичними подарунками, які представляють наш край.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року Таврійський розпис з Миколаївщини внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України!