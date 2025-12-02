У листопаді 2025 року інтенсивність бойових дій з боку російських окупаційних військ залишалась високою.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ), повідомляє Міністерство оборони України.

Найгарячішим місяцем за кількістю КАБів, якими російська армія атакувала наші підрозділи, став жовтень 2025 року – зафіксовано 5 328 керованих авіаційних бомб.

Цьогоріч російська армія посилила повітряний терор. Для порівняння: упродовж 2024 року ворожа авіація скинула майже 40 000 керованих авіабомб, у середньому – 109 КАБів щодоби. За 11 місяців 2025 року – майже 44 000 керованих авіабомб, це у середньому 130 КАБів щодоби.

