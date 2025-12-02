До Польщі повернуться з Німеччини безцінні архіви Тевтонського ордену та скульптура.

Це проривна подія в історії реституції культурних цінностей, пише «Польське Радіо» з посиланням на міністерку культури та національної спадщини Марту Цєнковську, передає Інше ТВ.

«Маємо прорив у поверненні культурних цінностей з боку Німеччини, адже вперше ми маємо реальне залучення німецького уряду на федеральному рівні у справі відновлення польських культурних надбань, нашої спадщини. Йдеться про об’єкти, викрадені з Польщі під час Другої світової війни або одразу після її завершення. І справді, після сьогоднішніх консультацій вдалося повернути надзвичайно цінні об’єкти», — підкреслила міністерка.

Угоду в цій справі підписано під час польсько-німецьких міжурядових консультацій у Берліні. Основу повернення становитимуть 73 пергаментні рукописи, присвячені передусім польсько-тевтонським відносинам.

«Вони були викрадені з польської держави одразу після Другої світової війни — з Головного архіву давніх актів, що підпорядковувався Головній дирекції державних архівів. Це документи 1215–1455 років. Другим об’єктом, який вдасться повернути до Польщі, є голова святого Якова — частина скульптури з замку в Мальборку. Її було відтято, викрадено та згодом знайдено в Нюрнберзі», – зазначила пані міністерка.

Викрадені об’єкти прибудуть до Польщі вже цього тижня. Міністерка також анонсувала подання ще дев’яти реституційних заяв.

Історики звертають увагу, що повернення тевтонських архівів — якщо все відбудеться згідно з планом — співпаде з 500-річчям секуляризації Тевтонської держави та Пруського омажу 1525 року. Саме внаслідок цієї політичної поразки Ордену, перетворення його на світське Прусське князівство та складення ленного омажу королю Сигізмунду Старому, найважливіші документи орденської влади були передані польському монарху.

Як повідомляло Інше ТВ, Польща подала до рф 20 заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР Червоною Армією під час Другої світової війни, і готує ще 7