Індія збирається обговорити купівлю російських винищувачів і систем протиракетної оборони під час візиту російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

“Індія планує розпочати переговори про купівлю російських винищувачів і системи протиракетної оборони”, – повідомили джерела видання.

Вони розповіли, що Індія планує обговорити з РФ придбання винищувачів Су-57 і модернізованої версії системи ПРО С-500.

Bloomberg зазначає, що можливе укладення угоди з країною-агресоркою може створити перешкоди для торгових угод Індії та США. Зокрема, Білий дім не схвалює закупівлі індійською стороною озброєння у Москви.

Індійський міністр оборони Раджеш Кумар Сінгх заявив, що оборонне співробітництво Індії з Росією є довготривалим і країна не має наміру припиняти його найближчим часом.

За його словами, Індія продовжуватиме купувати оборонне обладнання як у Росії, так і у США.