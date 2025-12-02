Індія збирається обговорити купівлю російських винищувачів і систем протиракетної оборони під час візиту російського диктатора Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
“Індія планує розпочати переговори про купівлю російських винищувачів і системи протиракетної оборони”, – повідомили джерела видання.
Вони розповіли, що Індія планує обговорити з РФ придбання винищувачів Су-57 і модернізованої версії системи ПРО С-500.
Bloomberg зазначає, що можливе укладення угоди з країною-агресоркою може створити перешкоди для торгових угод Індії та США. Зокрема, Білий дім не схвалює закупівлі індійською стороною озброєння у Москви.
Індійський міністр оборони Раджеш Кумар Сінгх заявив, що оборонне співробітництво Індії з Росією є довготривалим і країна не має наміру припиняти його найближчим часом.
За його словами, Індія продовжуватиме купувати оборонне обладнання як у Росії, так і у США.