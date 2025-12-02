Напередодні зимової парламентської сесії Федеральна рада (кабінет міністрів) заявила, що має намір зробити пріоритетом протиповітряну оборону наземного базування, аби надійніше захищати повітряний простір країни та протидіяти атакам безпілотників. Для вивільнення необхідних коштів уряд готовий відкласти низку інших оборонних проектів.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

З цією метою Федеральна рада запропонувала парламенту підтримати три відповідні депутатські запити. Комітети з питань безпеки обох палат парламенту вимагають «швидкої та комплексної відповіді на виняткову загрозу, яку Росія створює для повітряного простору Європи».

Автори депутатських запитів наполягають на закупівлі з метою захисту швейцарського неба необхідних систем озброєння та достатнього запасу боєприпасів до них. Метою, наголошується в документах, має стати забезпечення можливості нейтралізувати будь-яку атаку безпілотників — навіть якщо йдеться про велику кількість апаратів. Виняткова ситуація потребує дій без зволікання.

За оцінкою Федеральної ради, ситуація у сфері безпеки в Європі останніми місяцями помітно погіршилася. Тому уряд Швейцарії готовий зробити розвиток наземної ППО пріоритетом, хоч і «в межах наявних ресурсів». Це неминуче позначиться і на темпах розвитку інших оборонних можливостей. У Міноборони Швейцарії при цьому нещодавно дали зрозуміти, що готують до публікації окремий звіт, присвячений протиповітряній обороні та стратегії протидії безпілотникам.

