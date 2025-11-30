У Збройних Силах України відбулася щомісячна нарада з розвитку спроможностей. На таких заходах обговорюється широкий спектр питань – від покращення ефективності засобів протиповітряної оборони до рівня навчання фахівців у закладах військової освіти.

Умови сучасної війни диктують насамперед потребу розвивати й масштабувати напрямок безпілотних систем, інших високотехнологічних засобів ураження і відбиття ворожих атак. У доповіді розвідки йшлося про заходи, яких вживає противник для підвищення ефективності своїх засобів повітряного нападу під час масованих ракетно-дронових ударів. Відтак представники відповідних органів військового управління ЗС України виступили зі звітами щодо нарощення спроможностей для ефективної протидії ворогові.

Так, поруч з іншими засобами повітряного нападу, противник застосував уже 138 реактивних “гераней” – більшість із них були знищені нашою ППО.

Крім того, українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії КАБам. У вересні-листопаді зенітними ракетними військами Повітряних Сил ЗС України знищено до 100 ворожих КАБів.

Під час наради йшлося про впровадження новітніх видів озброєнь, зокрема БпЛА – як ударних, так і дронів-перехоплювачів; наземних роботизованих комплексів, бойових модулів на роботизованих опорних пунктах. А також про додаткові заходи радіоелектронної боротьби тощо.

Окремо обговорили виконання поставлених задач за попередній звітний період, основні проблемні питання та шляхи їх вирішення.

“Впровадження і масштабування інновацій ефективне тоді, коли при цьому зростають спроможності наших військ”, – підкреслив заступник начальника Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Шевченко, який провів нараду.