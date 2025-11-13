Розпочалася 1 359-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 13.11.2025, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано три бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Ворог успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

