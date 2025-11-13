12 листопада на території Миколаївщини виникло 4 пожежі. Три з них — в житловому секторі:

у м. Південноукраїнськ в кімнаті квартири на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку загорілись меблі та системний блок від комп’ютера. Надзвичайники загасили займання на площі 2 кв. м;

у м. Миколаєві горів балкон квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки. Площа пожежі склала 5 кв. м;

у м. Баштанка загорілись речі домашнього вжитку в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Місцеві вогнеборці загасили пожежу на площі 3 кв. м. Тут ймовірна причина загоряння — необережність під час паління. В двох попередніх випадках причини пожежі встановлюються.

Також вчора у м. Миколаєві горіло сміття в будівлі, яка не експлуатується.

Загалом від ДСНС залучались 25 надзвичайників, 7 спецавтомобілів.