В Україну знову повернулися аварійні та планові вимкнення світла, і якщо відсутність електрики завдає українцям морального та фізичного дискомфорту, який можна пережити, то холодильники, комп’ютери та інші пристрої в будинку ризикують “помахати ручкою” власнику в будь-який момент. Як захистити техніку від перепадів напруги і раптових блекаутів радить Уніан.

Як вимкнення світла впливає на техніку і чому це небезпечно

Для того щоб пристрої, під’єднані до мережі, нормально функціонували, рівень напруги має бути стабільним – 220 вольт плюс-мінус 10% для побутової техніки у квартирі. Коли вимикається світло, напруга в мережі зникає зовсім, пристрої, під’єднані до розетки, аварійно вимикаються. Потім, коли електрика з’являється знову, далеко не факт, що пристрій отримає живлення в допустимому діапазоні – від 198 до 242 вольт – показник може бути нижчим або вищим за норму. І те, й інше негативно впливає на роботу пристрою, і якщо тенденція зберігатиметься, техніка може взагалі вийти з ладу.

Знаючи правило про “220В +\- 10%”, неважко зрозуміти, за якої напруги може згоріти техніка. Якщо живлення в мережі занадто низьке (менше 198 вольт), то мотори всередині пристроїв починають працювати з подвоєною силою, щоб техніка продовжувала функціонувати, і перегріваються. Якщо напруга висока, наприклад, 250-260В, то в того ж комп’ютера горить блок живлення або мікросхеми. За показників 270-300В поломка буде миттєвою із запахом гару і характерним звуком “вибуху” – ні холодильник, ні телевізор, ні комп’ютер, ні будь-яка інша побутова техніка не витримає такого навантаження від мережі.

Що купити від перепадів напруги

Знати, за якої напруги згорає побутова техніка – це обов’язковий захід у сучасності, як і купівля вольтметра. Це допоможе вам контролювати ситуацію і вчасно реагувати на неї. Однак для того, щоб врятувати пристрої від передчасної кончини, краще придбати певні прилади.

Реле напруги

Простий адаптер, який коштує дуже недорого, зате зможе захистити техніку. Він виконує лише одну, але неймовірно важливу функцію – розмикає ланцюг, тобто, блокує потік електрики від мережі до пристрою, якщо напруга виходить за позначені межі, які ви зможете встановити самостійно залежно від вимог техніки, якою користуєтеся. Особливо доречна ця річ для холодильників і комп’ютерів – приладів, у яких немає автоматів. Якщо купите розгалужувач реле, тоді вийде убезпечити одразу кілька пристроїв.

Мережеві фільтри

Від звичайних подовжувачів вони відрізняються дивовижною і потрібною в наш час здатністю – функцією захисту. Такий пристрій убезпечить техніку в разі коротких замикань, аварійного вимкнення світла, імпульсних перешкод, перевантажень. Деякі моделі навіть “вміють” реагувати на грозові розряди. Враховуйте, що від стрибків напруги такі прилади захищають, здебільшого, погано, за винятком лише деяких моделей. Однак від короткого замикання оберігають на “відмінно”.

Стабілізатори напруги

Активні прилади, функціонал яких спрямований саме на регулювання напруги в мережі. Якщо вона низька – прилад “додає” потужності, якщо висока – “прибирає” її. Також абсолютно всі стабілізатори мають ті самі функції, що й мережеві фільтри, тому коштують трохи дорожче завдяки додатковим можливостям, а бюджетні варіанти, найчастіше, релейні – тобто, мають трансформатор. Якщо у вас є можливість витратити на стабілізатор більше грошей, можна купити електромеханічний, як правило, з п’ятьма розетками. Саме такі пристрої найчастіше використовують для захисту пральних машин, холодильників, комп’ютерів та іншої чутливої техніки. Найдорожчі моделі здатні живити весь будинок.

ДБЖ

Джерело безперебійного живлення або “безперебійник” – це мережевий фільтр і стабілізатор в одному флаконі. Такий пристрій можна використовувати тільки для комп’ютера або, якщо купите модель з євророзетками, для іншої побутової техніки. Найголовніша перевага ДБЖ – можливість відключити техніку самостійно. Тобто, комп’ютер, під’єднаний до “безперебійника”, працюватиме ще кілька хвилин навіть після вимкнення електроенергії, і ви зможете вимкнути його самостійно через “Пуск”. Такі пристрої краще використовувати лише для зазначеної мети і не розраховувати, тому що стабілізація напруги в мережі – не основна функція.

Електрощиток

Найвдаліший варіант, якщо не знаєте, як захистити холодильник від перепадів напруги, а також іншу побутову техніку в будинку цілком. Навіть зі стабілізаторами немає гарантій, що розетка не загориться, наприклад, а електрощиток дає майже 100% впевненість. Прилад встановлюють у сам лічильник, і щойно в мережі напруга падає або підвищується, одразу ж у приміщенні відключається вся техніка. Такі пристрої має встановлювати тільки компетентний електрик, який зможе врахувати рівень споживання електроенергії у вашому конкретному випадку, підібрати підходящу модель електрощитка і правильно її підключити.