За процесуального керівництва прокурорів Вознесенської окружної прокуратури фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що підозрюваний здійснював технічний нагляд під час поточного ремонту покрівлі однієї зі шкіл міста Вознесенська. У подальшому він не перевірив обсяг виконаних робіт та підписав акти з недостовірними відомостями щодо їх виконання.

Унаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на суму понад 232 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – СБУ в Миколаївській області.

