Президент Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, що ознаменувало офіційне закінчення найтривалішого урядового шатдауну в історії США.

Закон потрапив на стіл президента після того, як Палата представників проголосувала сьогодні ввечері за його прийняття.

Майже всі республіканці в Палаті представників — разом з кількома демократами — проголосували за закон, який встановлює новий термін фінансування в Конгресі 30 січня, але деякі важливі програми, які постраждали від нещодавнього закриття, будуть захищені від майбутніх політичних суперечок, оскільки закон передбачає фінансування кількох ключових агентств до кінця 2026 фінансового року.