Україна та Франція обговорили розширення спільних оборонних проєктів, зокрема у сфері виробництва систем ППО і ПРО, ракет, ремонту техніки та впровадження інноваційних рішень. Французька сторона підтвердила готовність до запуску нових спільних виробництв в Україні. Про це пише Кореспондент.

Так, заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з аташе Франції з питань озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро, главою Представництва Групи французьких підприємств оборонної і безпекової галузей наземного та аероназемного сектору (GICAT) в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних проєктів у галузі оборонно-промислового комплексу.

“Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони”, – наголосив Боєв.

Окремо сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів.

Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості: виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них; ремонт техніки; тестування інноваційних рішень; постачання компонентів; а також розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

Своєю чергою, французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні.

Боєв висловив вдячність Франції за системну підтримку та партнерство, котре сприяє зміцненню обороноздатності України.