Світоліна програла у фіналі підсумкового турніру WTA Вона зазнала поразки від нейтральної спортсменки з російським паспортом Мірри Андрєєвої. Перший сет завершився з рахунком 7:5, а другий — 3:6.

Перша ракетка України звернулася до співвітчизників, подякувавши їм за підтримку.

Еліна зазначила, що віддала на корті всі сили та має мотивацію вже наступного року показати найкращу себе.

“Дуже класний тиждень для мене. Після першого матчу, напевно, не було думок, що щось може вийти, але я дісталася до фіналу. Віддала всю себе. Хочу всім подякувати за підтримку у цей тиждень. Останній матч сезону мотивує увійти до передсезонки та показати найкращу себе наступного року.

Хочу подякувати всім людям в Україні за підтримку. Слава Україні”, — сказала Світоліна у флешкоментарі.

Еліна утретє в кар’єрі зіграла у фіналі Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — стала фіналісткою.

Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі з поразки від Андрєєвої, потім здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою, а у вирішальному, третьому матчі групового етапу здолала безпрапорну білоруску Аріну Соболенко. У півфіналі Еліна розгромила чешку Лінду Носкову.

Таким чином, Світоліна завершить сезон на шостій позиції світового рейтингу — перемога дозволила б Еліні піднятися одразу на четверту сходинку.

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