Турецька компанія ASELSAN провела випробування електромагнітної системи протидії безпілотникам EJDERHA AD, яка одночасно знешкодила 51 дрон.

Про це компанія повідомила Мілітарному.

Випробування проводили у два етапи. Під час першого система EJDERHA знешкодила два безпілотники з дротовим керуванням на відстані приблизно 1000 метрів.

На другому етапі імітували масовану атаку безпілотників. У повітря одночасно підняли 51 дрон — за кількістю років існування ASELSAN. EJDERHA вивела з ладу всі цілі протягом кількох секунд.

EJDERHA AD

EJDERHA AD — система протидії безпілотникам, яка використовує технологію потужного електромагнітного випромінювання (High-Power Electromagnetic, HPEM).

В основі її роботи лежить технологія вакуумної електроніки, що дозволяє генерувати потужні електромагнітні хвилі для впливу на електронні компоненти безпілотників.

Згідно з технічною документацією ASELSAN, система може працювати у режимах спрямованого вузького променя або ширшого сканування простору.

Залежно від параметрів впливу випромінювання здатне пригнічувати роботу електроніки, спричиняти її перезавантаження, тимчасово виводити з ладу або пошкоджувати електронні компоненти цілі.

Для виявлення повітряних загроз EJDERHA використовує радіолокаційну станцію, а для супроводження — оптико-електронні датчики. Система може впливати на навігаційне обладнання, засоби зв’язку та системи управління ворожими безпілотниками.

Інтерфейс електромагнітної системи протидії БпЛА EJDERHA AD. 15 листопада 2026 року. Кадр з відео ASELSAN

EJDERHA неодноразово демонструвала ефективність у польових умовах проти міні- та мікробезпілотників, маловисотних БпЛА літакового типу, FPV-дронів із дротовим і бездротовим керуванням, а також безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння.

Комплекс є частиною багаторівневої системи протидії безпілотникам ASELSAN та інтегрується в турецьку систему протиповітряної оборони ÇELİKKUBBE («Сталевий купол»).

У червні ASELSAN отримала контракт на 900 млн доларів для розвитку цієї системи ППО.

Генеральний директор ASELSAN Ахмет Акйол заявив, що EJDERHA вже перейшла до етапу оперативного розгортання та серійного виробництва.

«EJDERHA стала першою у світі системою, яка змогла знешкодити 51 дрон одним натисканням кнопки, не випустивши жодної ракети та не використавши жодного боєприпасу», — заявив Ахмет Акйол.

Водночас виробник не оприлюднив інформацію про відстань до групи з 51 БпЛА під час другого етапу випробувань.