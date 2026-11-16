Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 15 листопада:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Баштанський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду. Внаслідок атаки у с. Олександрівка пошкоджено ворота дачного будинку. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Також ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Очаківську громаду. Під атакую була енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.