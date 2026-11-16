Сьогодні вночі вибухи лунали у Азові Ростовської області. Після вибухів виникла пожежа.

Пожежа зафіксована в районі, де розташовані одразу дві нафтобази. Обидві вони знаходяться в місті Азов Ростовській області і порівняно неподалік один від одного. Визначити, яка з них спалахнула, або обидві відразу — неможливо.

Нафтобаза ТОВ «ФЛЕШ ЕНЕРДЖІ», що знаходиться за адресою Азов, Складський провулок, 12, як сказано на офіційному сайті, призначена для приймання, зберігання та видачі нафтопродуктів різних марок. Вона включає 10 резервуарів загальним обсягом більше 6 500 кубометрів.

За адресою вул. Дружби, д. 13/1 розташована ТОВ «Південь-Імпекс», яка займається торгівлею та зберіганням твердого, рідкого та газоподібного палива, а також подібними продуктами.

Але в цій промзоні розташована і газорозподільча станція, тож можливі сюрпризи.