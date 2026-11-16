Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 16 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 625 420 (+2 560) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 480 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 807 (+23)
Артилерійські системи: 52 464 (+63)
РСЗВ: 2 278 (+4)
Засоби ППО: 1 762 (+6)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 166 (+16)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 610 376 (+1 573)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 930 (+772)
Спеціальна техніка: 4 909 (+3)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.