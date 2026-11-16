Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 16 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 625 420 (+2 560) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 480 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 807 (+23)

Артилерійські системи: 52 464 (+63)

РСЗВ: 2 278 (+4)

Засоби ППО: 1 762 (+6)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 166 (+16)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 610 376 (+1 573)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 930 (+772)

Спеціальна техніка: 4 909 (+3)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.