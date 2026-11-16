Про домовленості з ЄС вночі повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра. Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст.

Сьогоднішній удар Росії по лініях електропередач та підстанціях на Запоріжжі та Дніпровщині залишив без світла сотні тисяч людей. Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів.

В понеділок в Брюсселі я говоритиму з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити ключові деталі. Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене і перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше.

Дякую європейським партнерам за підтримку і готовність оперативно ухвалювати вкрай необхідні рішення.