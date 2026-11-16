Італія в межах 13-го пакета допомоги надасть Україні доступ до двох військових супутників Cosmo-SkyMed. Сили оборони отримають розвідувальні знімки з новітніх апаратів радіолокаційного спостереження.

За даними італійських видань Il Messaggero та L’Espresso, домовленості між Києвом та Римом містять суворі правила використання супутникової інформації.

Знімки дозволено застосовувати виключно для спостереження за позиціями російських військ на території України.

Італія категорично не допускає використання цих даних для наведення зброї або планування авіаударів безпосередньо по території РФ.

Апарати Cosmo-SkyMed не є аналогом Starlink чи Starshield. Вони не забезпечують інтернет-зв’язок для підрозділів або дронів, а працюють виключно як інструмент космічної розвідки.

Можливості супутників Cosmo-SkyMed

Українські Сили оборони отримають доступ до даних із двох апаратів другого покоління, розроблених компанією Thales Alenia Space.

На відміну від оптичних систем, радіолокаційні супутники роблять високоякісні знімки вдень і вночі. Щільна хмарність, дощ чи туман не заважають роботі радарів.

Технологія дозволяє ефективно фіксувати переміщення військової техніки, укріплення, траншеї та приховані склади.

Контекст 13-го пакета допомоги

Деталі засекреченого оборонного пакета міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив парламентському комітету з питань безпеки та розвідки Copasir 10 листопада 2026 року.

Окрім супутникових даних, до нового пакета допомоги мають увійти боєприпаси для зенітних ракетних комплексів SAMP/T. Повний перелік техніки традиційно залишається засекреченим.

Для остаточного затвердження указ мають підписати керівники міноборони, МЗС та мінекономіки Італії. Також уряд планує продовжити правову основу для постачання зброї Україні на 2027 рік, оскільки чинний дозвіл спливає 31 грудня 2026 року.