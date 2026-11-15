В Україні виходить довгоочікуваний готичний фільм “Скрудж” 2026 року з Джонні Деппом у головній ролі, який нарешті з розмахом повернувся до “великого” Голлівуду.

Шлях для повернення обрано безпрограшно. Один з найчастіше екранізованих творів Чарльза Діккенса — “Різдвяна пісня” — виходить саме в період зимових свят і готується зібрати у прокаті всі гроші світу. Критики вже називають “Ебенізер” (це оригінальна назва фільму) однією з найкращих екранізацій “Пісні”, пише Фокус.

Хоча, справедливості заради, — з такими популярними сюжетами неважко промахнутися, адже глядачам і критикам точно буде з чим порівнювати. Повертатися на Олімп слід було не з порожніми руками, а з вагомими аргументами, покликаними нагадати про те, хто такий Джонні Депп. Йому потрібно було викластися на всі сто. Втім, він так і зробив!

Отже, вікторіанський Лондон — втілення готичних мотивів, переддень Різдва. Розлючений Ебенізер Скрудж сопе за столом у своєму кабінеті, не відволікаючись на різні святкові дурниці. Сім років тому помер його діловий партнер Джейкоб Марлі (Ієн Маккеллен).

Депп майстерно втілив на екрані образ старого буркотливого скнариФото: Кадр из фильма

Єдиний, хто здатний виживати поруч із таким босом, — підлеглий Скруджа Боб Кретчіт (Руперт Грінт, більш відомий глядачам як рудий Рон Візлі з “Гаррі Поттера”). Боб ледве випрошує в Ебенізера вихідний на Різдво.

Руперт Грінт зіграв Боба КретчітаФото: Кадр из фильма

Скрудж, у свою чергу, вирушає додому, де до нього приходить привид покійного друга Марлі.

Той з’являється перед Скруджем, скутий ланцюгами, і каже, що жадібність привела його до великих страждань, а в Ебенізера ще залишилося трохи часу, щоб усе виправити. Також він повідомляє, що Скруджа сьогодні відвідають три духи Різдва, до яких він повинен прислухатися.

Партнер Скруджа розповідає йому про страждання після смертіФото: Кадр из фильма

В принципі, більшість із нас добре знає, про що йде мова в цьому популярному творі Діккенса, і здивувати глядача сюжетними поворотами складно. Але цій екранізації це вдалося. Поєднання готичного трилера та чорної комедії має не так багато спільного з оригіналом, окрім, звісно, основного контуру оповіді.

Джонні Депп грає з покер-фейсом у своїй особливій манері, яка підходить лише йому: у інших це виглядатиме просто як відсутність гри (крім Дженни Ортеги, звісно).

Його герой розвивається поетапно, а його еволюція виглядає природно, точно як на сторінках твору Діккенса. Він не стає добрим за кілька хвилин: Скрудж поступово згадує, що колись таким і був.

Отже, до героя приходять три духи Різдва. Перший — дух минулого свята (Андреа Ройзборо). Привид спокутує провину за марно згаяний час. Він повертає героя в дитинство та юність, нагадуючи про втрачені можливості та велике кохання Ебенізера. Варто зазначити, що привид вийшов візуально дуже страшним.

Перший дух Різдва виявився справді моторошнимФото: Кадр из фильма

“Я не знаю майбутнього, я бачу лише минуле”, — каже він.

Привид цьогорічного Різдва дуже любить поїсти і, взагалі, у своїх проявах максимально схожий на людину. Щоправда, у нього під шубою щось кишить і ворушиться, на що краще не звертати уваги. Та й спілкується він без церемоній, іноді просто кричить. Загалом, він вам точно сподобається!

Про дух майбутнього Різдва, за традицією, мало що відомо. Він темний і беззаперечно страшний. Ніхто не захоче мати з ним справи.

Фото: Кадр из фильма

Режисеру Таю Весту вдалося створити саме ту атмосферу похмурого Лондона і взагалі похмурості всього, що ми бачимо протягом фільму. Ефекту додає зерниста плівка, яка викликає асоціації з фільмами 1990-х років.

Одним словом, перед нами — знайома історія спокути, яка наочно демонструє, що аналізувати минуле так само важливо, як і жити в сьогоденні. Адже всі ми походимо з дитинства, юності та незавершених гештальтів. Ще одна нова екранізація нагадує, що якісне переосмислення класики — найчастіше, хороша ідея.